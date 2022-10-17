الرئيس الأوكراني يعلن أن العلاقات مع السعودية بأفضل مستوى منذ 30 عاماً

الرئيس الأوكراني، "في الوقت الحالي، لدينا علاقات ذات معنى مع السعودية أكثر من أي وقت مضى منذ 30 عامًا".

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، أن العلاقات بين بلاده والسعودية في أفضل مستوياتها منذ 30 عاماً، وقال في خطابه للأوكرانيين، "على مدار الأسبوع الماضي، تجدر الإشارة إلى تعزيز الاتصالات مع السعودية".

وأضاف الرئيس الأوكراني "هناك اتفاقيات مهمة، من بين أمور أخرى، قرار الشركاء بتقديم حزمة دعم إنساني بمبلغ 400 مليون دولار. إنها مهمة جدا". وأردف: "في الوقت الحالي، لدينا علاقات ذات معنى مع السعودية أكثر من أي وقت مضى منذ 30 عامًا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني، في وقت تقول فيه الولايات المتحدة الأمريكية إنها "ستعيد تقييم علاقتها مع السعودية"، وسط اتهامات واشنطن للرياض بـ"احتضان" روسيا ودعم تمويل حربها على أوكرانيا عبر قرار "أوبك بلس" الأخير بخفض إنتاج النفط.

وكانت وكالة الأنباء السعودية، قد أفادت السبت الماضي، أن "ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي"، وأكدت أن السعودية ستقدم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

وأكدت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها بحاجة إلى إعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن دعمت قرار مجموعة أوبك + لخفض إنتاج النفط.

فيما أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أمس الأحد، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.