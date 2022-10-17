رئيس الوزراء الأوكراني: ضربات روسية تتسبب في إنقطاع الكهرباء في مئات البلدات الأوكرانية

قال دنيس شميغال، "هذا الصباح، هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق"

أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن عدة ضربات روسية، استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، اليوم الإثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات".

وقال دنيس شميغال، "هذا الصباح، هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى منشآت الطاقة في أوكرانيا في ثلاث مناطق"، مضيفا "5 ضربات بطائرات مسيرة على كييف وهجمات صاروخية على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرقي) وسومي (شمال شرقي)"، مبرزا أن "مئات البلدات دون كهرباء"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ومن جهتها، ذكرت شركة الطاقة النووية الحكومية "إنرجواتوم"، اليوم الإثنين، أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية، بعد قصف روسي، مما دفع مولدات الديزل الاحتياطية إلى العمل.

وأضافت الشركة في بيان: "المتطرفون الروس قصفوا مرة أخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية، مما أدى إلى إغلاق آخر خط اتصال بقدرة 750 كيلو فولت في الساعة 03:59".

بدوره، قال رئيس بلدية مدينة ميكولايف الأوكرانية، أولكسندر سينكيفيتش، الإثنين، إن "طائرات مسيرة روسية قصفت مستودعات لتخزين زيت دوار الشمس في أحد موانئ المدينة الساحلية في ساعة متأخرة من مساء أمس".

وأضاف رئيس البلدية: "في ميكولايف، أصابت 3 طائرات مسيرة جزءا من أحد مرافق البنية التحتية الصناعية، مما أدى لإضرام النيران بخزانات تحتوي على زيت دوار الشمس".