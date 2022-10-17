مستشار للرئيس زيلنسكي :"ايران مسؤولة عن مقتل الأوكرانيين"

هاجم مستشار كبير للرئيس الأوكراني اليوم الاثنين ايران واتهمها بالمسؤولية عن مقتل الأوكرانيين. وقال ميخائيلو فودولياك إن "ايران مسؤولة عن قتل الأوكرانيين، دولة تقمع مواطنيها، تقدم اليوم للوحوش الروسية سلاح تدمير شامل في قلب اوروبا. هذا ما يعنيه التنازلات لدول ذات سيادة. العقوبات ليست كافية". تأتي هذه التصريحات بحسب هيئة البث "كان" في أعقاب استخدام واسع للجيش الروسي بالطائرات المسيرة الايرانية التي يتم إطلاقها في الأيام الأخيرة تجاه مدن أوكرانية.

استخدام الأسلحة الايرانية من جانب الجيش الروسي أدى الى انتقادات إسرائيلية، على رأسها الوزير نحمان شاي الذي طالب الانضمام الى الجهود لتسليح اوكرانيا.وردا على ذلك حذر رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفديف من تزويد إسرائيل الأوكرانيين بأسلحة. وكتب الرئيس الروسي السابق في تلغرام إن خطوة كهذه على حد تعبيره ، ستدمر العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم هاجمت روسيا أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة انتحارية في مركز كييف. والمواقع التي استهدفت كانت- مبنى سكنيا متعدد الطوابق ومبنى وزارة الطاقة.ونشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور بقايا الطائرة الايرانية المسيرة شهد 136. ولم يتم التبليغ عن إصابات في هذه المرحلة. وسائل الاعلام نشرت فيديو مصور يظهر لحظة استهداف هذه الطائرات لمبنى في العاصمة.