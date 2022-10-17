وصل أعضاء الحرس الثوري الايراني الى اوكرانيا للمساعدة بتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات المسيرة

أفادت مصادر غربية متعددة اليوم الاثنين أنه تم التعرف على أعضاء من الحرس الثوري الايراني في مناطق بأوكرانيا تسيطر عليها روسيا، جاء هذا بحسب ما أوردته شبكة "FOX NEWS" الأمريكية. وبحسب التقرير، وصل أعضاء الحرس الثوري الايراني إلى هذه المناطق للمساعدة بتدريب القوات الروسية.

ويشار إلى أن تقرير لمعهد دراسة الحرب (IFSW) نشر الأسبوع الماضي وقال إن القوات الروسية أحضروا أفرادا موالين للحرس الثوري الايراني لتدريب الجيش الروسي على كيفية استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية "شاهد-136" التي صورتها ايران، ويتضح من التقرير أنه في 12 ايلول/اكتوبر اعلن مركز المعارضة الاوكراني أن عددا "غير معروف" من الايرانيين وصل الى شبه جزيرة القرم ومنطقة خيرسون.

في حين أفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن عدد أعضاء الحرس الثوري يمكن أن يصل الى 50 مقاتلا. وصرحت وزارة الدفاع الأمريكية لـ"فوكس نيوز" خلال ردهم على التقارير أنه "لا يوجد لديهم ما يمكن إضافته حاليا". في حين صرح مركز المعارضة بأن "المرشدين الايرانيين يسيطرون بصورة مباشرة على إطلاق الطائرات ضد الأهداف المدنية، بما يشمل أقاليم ميكوليف واوديسا. وأشار (IFSW) الى أن الحرس الثوري هم المشغلون الرئيسيون لمخزون الطائرات المسيرة الايرانية.