الإدارة الأمريكية: إيران تنتهك قرار الأمم المتحدة بتزويدها روسيا بطائرات مسيرة

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، طهران بالكذب عندما قالت إن روسيا لا تستخدم مسيرات إيرانية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، الإثنين، إن الولايات المتحدة تتفق مع التقييمات البريطانية والفرنسية بأن قيام إيران بتزود روسيا بطائرات مسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الست، بحسب النشر في رويترز.

وقال باتيل للصحفيين "في وقت سابق اليوم قدم حلفاؤنا الفرنسيون والبريطانيون تقييمًا علنيًا بأن إمداد إيران بهذه الطائرات بدون طيار لروسيا يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231" و"هذا شيء نتفق معه".

أبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد -136 في الأسابيع الأخيرة. وتنفي إيران تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين.

وأكدت وزارة الخارجية صحة المزاعم الأوكرانية باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار، في هجوم، يوم الاثنين في ساعة الذروة الصباحية استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. كما اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، طهران بالكذب عندما قالت إن روسيا لا تستخدم في حربها مع أوكرانيا طائرات إيرانية بدون طيار.

وكشفت فوكس نيوز عن أنه تم التعرف على أعضاء من الحرس الثوري الايراني في مناطق بأوكرانيا تسيطر عليها روسيا. وبحسب التقرير، وصل أعضاء الحرس الثوري الايراني إلى هذه المناطق للمساعدة بتدريب القوات الروسية.