الرئيس الأوكراني: "القوات الروسية دمّرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية خلال أسبوع"

الرئيس الأوكراني، "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن القصف الروسي دمّر 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية خلال أسبوع تقريبًا، فيما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة.

وقال الرئيس الأوكراني، "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، وأضاف على تويتر: "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

https://twitter.com/i/web/status/1582285715970613248 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

بدوره أكد المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني، أن "الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد لأن مناطقنا تعتمد على بعضها بعضا"، مشيرا إلى أنه "من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة".

وأكدت السلطات الأوكرانية اليوم، أن الهجمات قد أسقطت قتيلًا واحدًا على الأقلّ في ميكولايف (جنوب) وقتيلَين في كييف، كما استهدفت عشرات المدن والقرى في أوكرانيا، وتمّ الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف وفي عدة مناطق أخرى.

ومن جهتها، أكّدت روسيا اليوم الثلاثاء تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت الطاقة في أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية في أنّه "خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الروسية ضرب أنظمة الطاقة والقيادة العسكرية الأوكرانية بواسطة أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، قد أكد أن عدة ضربات روسية، استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق أوكرانية منها العاصمة كييف، أمس الإثنين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في "مئات البلدات".