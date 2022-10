الرئيس الأوكراني: "القوات الروسية دمّرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية خلال أسبوع"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن القصف الروسي دمّر 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية خلال أسبوع تقريبًا، فيما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة.

وقال الرئيس الأوكراني، "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30 في المئة من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، وأضاف على تويتر: "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".