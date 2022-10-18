وزير الأمن الإسرائيلي يوضح :"لم نبع أسلحة إلى أوكرانيا"

نتنياهو بتصريحات نادرة يعرب عن تأييده لسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية بخصوص أوكرانيا

أوضح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم في مقابلة مع إذاعة "كول حاي" :"إننا لم نقم ببيع أسلحة إلى أوكرانيا، قدمنا لهم مساعدة طبية وإنسانية، هذا يجب أن يكون واضحا، لم نقم ببيع أسلحة".

تأتي تصريحات غانتس على خلفية التهديد والتحذير الذي أطلقه رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفديف- إنه لو أرسلت إسرائيل سلاحا إلى أوكرانيا- العلاقات بينها وبين بلاده "ستدمر". وقال ميديفديف إن "إسرائيل على ما يبدو تستعد لإرسال سلاح إلى النظام في كييف" وأضاف أن خطوة من هذا القبيل ستكون "خطوة متهورة".

وتأتي تحذيراته على ما يبدو على خلفية مطالبة وزير الشتات الاسرائيلي نحمان شاي ، الذي طالب بتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا في أعقاب التقارير بأن ايران تنوي أن ان تسلم روسيا صواريخ أرض-أرض باليستية، والتي قدمت لها حتى الآن طائرات انتحارية فقط.

وعلى صعيد متصل أطلق رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو تصريحات نادرة الى حد ما حول سياسة حكومة يائير لابيد بخصوص أوكرانيا، وقال خلال مقابلة أجراها مع شبكة MSNBC حول كتابه الجديد "بيبي" وجه له سؤال حول الادعاءات بأن إسرائيل لا تقدم مساعدات كافية لأوكرانيا وإنه وفقا لنهجة هل كان سيفعل المزيد، أجاب :"أنا رئيس معارضة، وآمل أنه بعد أسبوعين سأستبدل هذه الحكومة- لا شيء مضمون- لكن في هذا الأمر أنا أعتقد أنهم يتبعون سياسة متوازنة".

وفي إجابته اشار الى استيعاب إسرائيل للاجئين من أوكرانيا، "يهودا وغير اليهود" على حد تعبيره، بناء المستشفى الميداني بداية الحرب، والمساعدات الانسانية التي قدمتها إسرائيل الى كييف. وبخصوص أنظمة الأسلحة التي تطالب بها إسرائيل قال :"دائما توجد امكانية، وهذا يحدث مجددا، بأننا قدمنا أسلحة في ميدان قتالي معين، بأن يصل الى أيدي ايرانية يقومون باستخدامها ضدنا".