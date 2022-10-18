إيران تؤكد استعدادها للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لتفنيد الإتهامات بإرسالها أسلحة لروسيا

كنعاني: "إيران تتبنى موقفا واضحا وثابتا، في احترام المبادئ الأساسية للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي جميع الدول"

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن "بعض المزاعم المطروحة بشأن قيام إيران بإرسال أسلحة، ولا سيما المسيرات، من أجل استخدامها في الحرب الأوكرانية، غير صحيحة"، مشيرا إلى "استعداد بلاده للحوار والتفاوض مع أوكرانيا لتفنيد هذه الاتهامات".

وقال ناصر كنعاني إن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ومبنية على معلومات كاذبة، وافتراضات متحيزة، وهي جزء من الأجواء السياسية الهادفة التي تثيرها أجهزة إعلام بعض الدول ضد إيران"، مضيفا أن "إيران أكدت دائما منذ بداية الصراع، معارضتها لاستمرار الحرب، كما شددت على لزوم وقف المواجهات وحل الخلافات بالطرق السلمية"، حسب موقع إر تي بالعربي.

وتابع المسؤول أن "إيران تتبنى موقفا واضحا وثابتا، في احترام المبادئ الأساسية للسيادة والاستقلال ووحدة أراضي جميع الدول، ولا سيما أوكرانيا، وذلك بناء على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ومن جهته، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على أن "استخدام موسكو مسيّرات إيرانية يعكس إفلاسها العسكري والسياسي"، وأضاف في رسالته اليومية التي يبثّها على شبكات التواصل الاجتماعي أن "طلب روسيا المساعدة من إيران يشكل اعترافا من قبل الكرملين بإفلاسه العسكري والسياسي".

وكان وزير الخارجية حسین امیر عبد اللهيان قد أكد أن "بلاده لم ولن تقدم أي سلاح لاستخدامه في حرب أوكرانيا لاي طرف".

فيما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الأحد الماضي، في تقرير لها نقلا عن تصريحات لمسؤولون أمنيون أميركيون، أن "إيران تستعد لزيادة إمداداتها من الأسلحة الثقيلة لروسيا سرا".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل،، إن "الولايات المتحدة تتفق مع التقييمات البريطانية والفرنسية بأن قيام إيران بتزود روسيا بطائرات مسيرة ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الست"، بحسب النشر في رويترز.