على خلفية طلب أوكرانيا من إسرائيل أسلحة: غانتس يجتمع اليوم مع السفراء الأوروبيين

على خلفية الضغوطات الاوكرانية من اسرائيل لتقديم لها أسلحة لمواجهة الطائرات المسيرة الايرانية

على خلفية الضغوطات الأوكرانية على إسرائيل لمساعدتها في مواجهتها الطائرات المسيرة الايرانية، سيجتمع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مع السفراء الأوروبيين. ومن المتوقع أن يطرح خلالها عدد من المواضيع الاقليمية، وستكون هجمات الطائرات الانتحارية الروسية في أوكرانيا من بينها.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي أوضح خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" بأن إسرائيل لن تبيع إلى أوكرانيا وسائل قتالية وقال :"قدمنا مساعدات انسانية، نهتم باللاجئين والجرحى، لأسباب مفهومة ضمنا لم نرغب بأن نتدخل في معركة قتالية، هذه سياستنا حتى الآن. أنا أحرص على هذا الأمر، انا أفحص كل أسبوع أو أسبوعين كيف يمكننا مساعدة أوكرانيا بالقدر الأقصى وعلى هذا سأحرص".

وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة التلغراف البريطانية بأن وزير الدفاع البريطاني بين والس، اجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي ومسؤولين آخرين في أعقاب الاستخدام المتزايد لروسيا بالطائرات المسيرة الايرانية، وفي البيان الذي نشرة البنتاغون ذكر أن "الاجتماع كان استكمالا لمناقشاتهم خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في بروكسل الأسبوع الماضي, حيث ناقشوا الجهود المتواصلة لدعم أوكرانيا، بما يشمل تقديم مساعدة أمنية، وأهمية التعاون عبر الأطلسي والأمن الإقليمي على ضوء الهجوم الوحشي لروسيا ضد أوكرانيا".

وذكرت "رويترز" الليلة نقلا عن مسؤولين ديبلوماسيين بأن الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا تنوي طرح قضية نقل الأسلحة الى روسيا من جانب ايران خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي من المتوقع أن تجري اليوم.