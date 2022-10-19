بوتين يعلن فرض الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية الأربع الملحقة بروسيا

نحو 5 ملايين من سكان" المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو: لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا موجودون بروسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، مرسوما يعلن تطبيق الأحكام العرفية في أربع مناطق ملحقة بأوكرانيا دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون. جاء في المرسوم: "لقد وقعت مرسومًا بشأن تطبيق الأحكام العرفية في هذه الكيانات الأربعة المكونة للاتحاد الروسي. سيتم إرساله على الفور إلى مجلس الاتحاد للموافقة عليه، وسيعلن مجلس الدوما القرار"على ما جاء في القناة 13 الإسرائيلية.

كما أصدر بوتين مرسومًا يقيد الحركة من وإلى ثماني مناطق متاخمة لأوكرانيا، بما في ذلك كراسنودار، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، كورسك وروستوف، المتاخمة لأوكرانيا، وعلى أراضي القرم وسيفاستوبول، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 2014.

أفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الأربعاء أن "نحو خمسة ملايين من سكان" المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، أي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، موجودون حاليا في روسيا، وفق وكالة الأخبار الفرنسية.

وقال إثر اجتماع لمجلس الأمن كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "نحو خمسة ملايين نسمة من سكان دونباس والمناطق في جنوب شرق أوكرانيا لجأوا الى روسيا".

وأكد أن هؤلاء سيحظون "باهتمام خاص متواصل".

وأضاف باتروشيف أنه مع الوقت ستوفر الدولة مساعدة تامة لعودتهم الى أماكن سكنهم الدائم.

وأورد تقرير لوزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن 4,6 ملايين شخص يقيمون في أوكرانيا بينهم 700 ألف طفل، باتوا في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط/فبراير.

ووصل نحو أربعة آلاف شخص الى روسيا في الساعات الـ 24 الأخيرة، بحسب المصدر نفسه.