الرئيس الأمريكي: بوتين"في وضع صعب للغاية" في أوكرانيا

قال جو بايدن إن بلاده ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام الجاري"

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "في وضع صعب للغاية" في أوكرانيا وقد نفدت خياراته بخلاف محاولة "البطش" بالمدنيين من أجل دفعهم للاستسلام.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "أعتقد أن فلاديمير بوتين يجد نفسه في وضع صعب للغاية"، مضيفا "يبدو أن أداته الوحيدة المتاحة هي البطش بالمواطنين الأوكرانيين لمحاولة ترهيبهم حتى يستسلموا. لكنهم لن يفعلوا ذلك".

ومن جهة أخرى قال بايدن، إن بلاده "ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام الجاري"وكشف بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وجاء قرار بايدن في محاولة من إدارته ورفاقه الديمقراطيون لتفادي التوقعات بأن يفقدوا السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وفي رد فعل سريع من الأسواق، قفزت العقود الآجلة لبرنت بنحو 2.38 دولار (2.64%) عند التسوية إلى 92.41 دولار، كما صعدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنحو 2.73 دولار (3.30%) إلى 85.55 دولار للبرميل عند التسوية.

وقبل إعلان بايدن، كانت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر كانون الأول قد صعدت بنحو 1.54 دولار لتسجل 91.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1647بتوقيت جرينتش. كما سجلت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر تشرين الثاني، الذي ينتهي أجله الخميس، نحو 84.55 دولار للبرميل .