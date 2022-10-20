تقرير: القوات الروسية تحوّل وجهتها من سوريا إلى أوكرانيا

موسكو نقلت بعض أسلحتها وقواتها من سوريا، وبذلك أزالت أحد القيود الرئيسية على العمل العسكري الإسرائيلي

أشار تقرير إلى قيام روسيا بنقل فريق من القوات الروسية ونظام دفاع جوي من سوريا مؤخرًا، مما قد يسمح لإسرائيل بتقديم الدعم لأوكرانيا، على نحو أكثر انفتاحًا.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء، نقلاً عن دبلوماسيين غربيين كبار ومسؤول دفاعي إسرائيلي كبير، أن موسكو نقلت بعض أسلحتها وقواتها من سوريا، وبذلك أزالت أحد القيود الرئيسية على العمل العسكري الإسرائيلي في البلاد. كانت هناك تقديرات مختلفة حول عدد القوات التي تم نقلها، والتي تتراوح من 1200 إلى 1600 جندي وربما أكثر من ذلك بكثير.

ووفقًا للتقرير، قال المسؤول الإسرائيلي إن القادة الروس قد نُقلوا أيضًا من سوريا إلى أوكرانيا، في إشارة إلى أن روسيا أصبحت أقل انخراطًا في إدارة العمليات في سوريا مع تحول الانتباه إلى الغزو. في أوكرانيا، تسجل روسيا في الغالب تراجعًا، حيث تستعيد القوات الأوكرانية أراضي في الجنوب والشرق.

اتُهمت إسرائيل بشن ضربات جوية منتظمة على أهداف في سوريا، تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل حزب الله، الذي كانت سوريا تعتمد عليه لقتال القوات المعارضة للنظام في أعقاب الحرب الأهلية عام 2011.

نقلت روسيا نظام الدفاع الجوي S-300 إلى سوريا في عام 2018، مما أثار مخاوف من إمكانية استخدامه ضد الطائرات الإسرائيلية. هذه المخاوف هي سبب رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية وعتاد عسكري آخر، على الرغم من المناشدات الأوكرانية المتكررة.

الآن بعد أن أزالت روسيا هذا النظام، وفقًا للمسؤولين، يمكن لإسرائيل تغيير موقفها فيما يتعلق بأوكرانيا. لكن وزير الأمن بيني غانتس قال يوم الأربعاء إن الدولة اليهودية لن تسلم أسلحة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب "بسبب مجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية".

إلى جانب الوجود العسكري الروسي في سوريا، يمكن أن تشمل هذه الاعتبارات محاولة روسيا الحد من الهجرة اليهودية إلى إسرائيل من خلال إغلاق الوكالة اليهودية داخل حدودها.

ومن المقرر أن يتحدث غانتس مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس.