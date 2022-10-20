آيزنكوت رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: "لا يجوز لإسرائيل أن تنقل أسلحة إلى أوكرانيا"

دافع أيزنكوت عن إسرائيل بالقول: منذ الغزو الروسي، وضع رئيس الوزراء لابيد إسرائيل في المكان الصحيح والأخلاقي

أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت موقف إسرائيل من طلب أوكرانيا الحصول على نظام القبة الحديدية صباح اليوم (الخميس) بالتشديد على عمق خطأ الاستجابة لهذا المطلب الذي ينسف القيود الاستراتيجية التي تحرص إسرائيل على التقيد بها.

وقال آيزنكوت خلال حديث إذاعي أجرته معه ريشت بيت"إسرائيل لديها مجموعة من القيود الاستراتيجية. فهي تشارك قدراتها مع حلفائها فقط ولربما مع دولة أخرى أو اثنتين". وشدّد على ضرورة ألا تستجيب إسرائيل للضغوطات الأوكرانية بتحويل أسلحة من إسرائيل إليها، "سيكون ذلك خطأ"، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية كان.

في غضون ذلك، هاجم كبير مستشاري زيلينسكي القرار الإسرائيلي بعدم نقل الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال ميخائيل بودولياك، كبير مستشاري رئيس أوكرانيا، في تصريحات نُشرت صباح اليوم في برنامج "هذا الصباح" في كان ريشيت بيت: "اختارت إسرائيل أن تكون في الجانب الخطأ من التاريخ - نشعر بخيبة أمل من القرار".

وعبر المسؤول الأوكراني عن استيائه أمام التعاون العسكري الذي يربط دولتين متفردتين بالسلطة (في إشارة إلى روسيا وإيران)، في مقابل فشل ديمقراطيتين بالتعاون لمواجهة التهديد المشترك لكليهما.

ورد مدير عام وزارة الخارجية على تلك الأقوال "من حق كل شخص التعبير عن وجهة نظره حتى لو كان على خطأ. إسرائيل تقف في الجانب الصحيح من التاريخ. منذ الغزو الروسي، وضع رئيس الوزراء لابيد إسرائيل في المكان الصحيح والأخلاقي. لقد قدمنا المساعدة الإنسانية، كما ساعدت إسرائيل في مجال الدفاع الناعم (غير الهجومي)."

وتابع "نحن لسن دولة كسائر الدول، تواجهنا تحديات عدة، على غرار التزامنا الأخلاقي تجاه الجالية اليهودية في روسيا. لدينا التزام قيمي وأخلاقي للحفاظ على الأمور المهمة بالنسبة لنا. وأنا لا أشعر أننا نقف بذلك المكان الذي تحدث عنه مستشار زيلينسكي".

يذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أكد الأربعاء أن بلاده لن ترسل أسلحة لأوكرانيا وسط اتهامات من جانب الكرملين، حيث بعث الرئيس الروسي السابق ورئيس مجلس الأمن الروسي الحالي ديمتري ميدفيديف تحذيرا لإسرائيل أعرب من خلاله عن استيائه من تزويد إسرائيل أوكرانيا بالسلاح وكتب في تغريدة :"هذا تحرك متهور وغير مسؤول، وهو تزويد الأوكرانيين بالأسلحة" وأضاف :"هذه خطوة يمكنها أن تدمر العلاقات بين إسرائيل وروسيا".