رئيس الإمارات يأمر بتوفير 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للمدنيين الأوكرانيين المتضررين

سبق للامارات أن قدمت مساعدات إغاثية مماثلة للمدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة والاجئين في بولندا وملدوفا

أفادت وكالة الأنباء الاماراتية(وام) أن رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمر اليوم الخيس، بتقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للمدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن "المساعدات الإضافية تنبع من إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بأهمية التضامن في أوقات الحروب والصراعات، وجهود دولة الإمارات المتواصلة للتخفيف من الآثار الإنسانية المترتبة على ذلك. أزمة أوكرانيا"

وأشار الهاشمي إلى أن "الإمارات قدمت مساعدات إغاثية مماثلة في الأشهر الأخيرة للمدنيين الأوكرانيين المتضررين من الأزمة ، بالإضافة إلى إرسال طائرات تحمل مساعدات للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل واللاجئ الإقليمي. خطة الاستجابة في أوكرانيا.

وكان رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد قام يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية الصديقة يلتقي خلالها فخامة فلاديمير بوتين الرئيس الروسي" حيث تباحث مع بوتين "علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".