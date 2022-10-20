رئيس الوزراء الإسرائيلي: تزويد إيران روسيا بالطائرات المسيرة "يعرض العالم للخطر"

يائير لابيد"حقيقة استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية لقتل مدنيين أوكرانيين أمر غير مقبول على الإطلاق".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة RTVi الروسية إن"العلاقات الروسية مع إيران تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره" وشدد لبيد على أن "حقيقة استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية لقتل مدنيين أوكرانيين أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد لبيد على أن "إيران دولة إرهابية خطيرة" كما جدد دعمه لأوكرانيا في الصراع المستمر مع روسيا لكنه شدد على أنه "من واجبه رعاية أمن إسرائيل"، في إشارة على ما يبدو إلى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي أعلن أن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح"

كما علق رئيس الوزراء على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير شؤون المغتربين نحمان شاي على تويتر، حيث قال إن "إسرائيل يجب أن تنضم إلى الولايات المتحدة ودول الناتو في إمداد أوكرانيا بالأسلحة في ضوء تورط إيران في الصراع"

وأعرب شاي عن رأيه الشخصي الذي يختلف عن رأي الحكومة الإسرائيلية. "يتم الموافقة على الموقف الرسمي للدولة من قبل الحكومة، لكنني لم أتابع السؤال عن سبب قول لبيد "هذا لا يتماشى مع موقف الحكومة".

وفي سياق حديثه عن الصراع القانوني للوكالة اليهودية بعد فترة وجيزة من تأجيل محكمة روسية مرة أخرى لجلسة تصفيتها، أشار لبيد إلى أن "إسرائيل اتخذت خطوات لضمان أن اليهود الروس سيكونون قادرين على الهجرة إلى إسرائيل بغض النظر عن قدرة الوكالة على العمل في موسكو"

وقال لبيد"لقد اتخذنا مثل هذه الخطوات مسبقًا لضمان أنه حتى لو واجه عمل (الوكالة اليهودية) عقبات في روسيا، فسوف نتمكن من الاستمرار في جلب المهاجرين إلى إسرائيل حتى يتمكن كل من يريدون العودة إلى الوطن من القيام بذلك، ويمكننا مساعدة هؤلاء الناس. لا تتعلق مشاكل روسيا بإسرائيل" مؤكدا على أن "روسيا خلقت مشاكل لنفسها مع العالم بأسره"