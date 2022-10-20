بريطانيا تفرض عقوبات على شركة مختصة في صنع الطائرات المسيرة وعسكريين بينهم رئيس الأركان

"إيران تقوم بدور مزعزع لاستقرار الأمن العالمي".وأضاف أن "اعتماد روسيا على بلدان مثل إيران دليل على اليأس".

فرضت بريطانيا، اليوم الخميس، عقوبات على شركة"شهيد" الإيرانية لتزويدها روسيا بالطائرات المسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، وعل ثلاثة من كبار القادة العسكريين في الجيش الإيراني.

وشملت قائمة العقوبات البريطانية رئيس الأركان بالجيش الإيراني محمد باقري، وسعيد أغاجاني قائد برنامج الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك سيد حجة الله قريشي، مسؤول الإمداد والبحث والشؤون الصناعية بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "العقوبات فرضت لدور هؤلاء في إمداد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا، بحسب تحديث لقائمة العقوبات البريطانية"واعتبر أن "إيران تقوم بدور مزعزع لاستقرار الأمن العالمي".وأضاف أن "اعتماد روسيا على بلدان مثل إيران دليل على اليأس".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد حسين باقري ومسؤول الإمداد والبحث والشؤون الصناعية بوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، سيد حجة الله قريشي وقائد وحدة الطائرات المسيرة في القوة الجوية للحرس الثوري الإيرانيسعيد آغاجاني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، في مقابلة مع قناة RTVi الروسية إن"العلاقات الروسية مع إيران تشكل تهديدا خطيرا للعالم بأسره" وشدد لبيد على أن "حقيقة استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية لقتل مدنيين أوكرانيين أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد لبيد على أن "إيران دولة إرهابية خطيرة" كما جدد دعمه لأوكرانيا في الصراع المستمر مع روسيا لكنه شدد على أنه "من واجبه رعاية أمن إسرائيل"، في إشارة على ما يبدو إلى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي أعلن أن "إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح"