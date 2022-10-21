الاتحاد الأوروبي يتعزم تقديم مساعدات شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا خلال العام الوشيك

فون دير لايين،:"سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارًا للعام المقبل ... وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، بعد قمة للدول الـ27، أن الاتحاد الأوروبي يغتزم تزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1,5 مليار يورو (1,46 مليار دولار) خلال العام الوشيك.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي في بروكسل "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارًا للعام المقبل ... وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"، مضيفة "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

وكان الاتحاد الأوروبي، قد صادق، الاثنين المنصرم، على قرارين لتقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، ويتمثل القراران في تدريب 12 ألف جندي أوكراني على أراضيه إضافة إلى تخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداده بالأسلحة. وقد تم اختيار بولندا كمركز لمهمة التدريب، لأنها "بوابة الخروج وبوابة العودة للأوكرانيين"، بحسب مصدر أوروبي.

يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لأوكرانيا، مع إطلاقه مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالأسلحة. وفي هذا السياق قال مسؤول أوروبي "إنها سابقة كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، مؤكدا "لم نقم من قبل بمهمة بهذا الحجم".

وبالتزامن مع ذلك، تجري عدة مهمات تدريب في عدة دول أعضاء ولا سيما في ألمانيا وفرنسا، حيث يتم تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا.