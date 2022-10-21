مسؤول أوكراني: مقتل 10 إيرانيين في شبه جزيرة القرم "كانوا يدربون الجيش الروسي على المسيرات الإيرانية"

"كييف أسقطت 85 في المئة من الطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقتها روسيا، وفق وكالة أنباء يوكرين فورم

قال مسؤول أوكراني، إن 10 إيرانيين كانوا يعملون على تدريب الجنود الروس على الطائرات المسيرة الإيرانية، قتلوا بضربات أوكرانية في الأسبوع المنصرم، في ما كشفت الولايات المتحدة النقاب عن ان مدربين ايرانيين اُرسلوا إلى شبه جزيرة القرم لمساعدة القوات الروسية.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، إن كييف أسقطت 85 في المئة من الطائرات دون طيار الإيرانية التي أطلقتها روسيا،بحسب وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست، الإسرائيلية، "تزامن ذلك مع تأكيد مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن الإيرانيين يدربون الروس على استخدام الطائرات الإيرانية دون طيار في شبه جزيرة القرم".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال بات رايدر، أمس الخميس: إن "الإيرانيين في أوكرانيا لمساعدة روسيا في تشغيل الطائرات هناك".وأضاف "لانزال نرى أن إيران متواطئة في تصدير الإرهاب، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن إلى أوكرانيا أيضاً في الوقت الحالي".

وفي السياق قال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، أمس الأربعاء، إن "مدربين إيرانيين يشرفون على القوات الروسية المسؤولة عن شن هجمات بالطائرات الإيرانية الصنع من طراز شاهد 136-كاميكازي من داخل الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا"وتابع المركز إن "الروس أرسلوا المدربين الإيرانيين إلى منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم المحتلة لإطلاق هذه الطائرات".وتابع "إنهم يعلمون الروس كيفية استخدام الكاميكازي، فضلاً عن المراقبة المباشرة لإطلاق الطائرات ضد أهداف مدنية أوكرانية، بما في ذلك الضربات لميكولايف وأوديسا".

وأعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب البلاد فيما قام السلط المحليّة الموالية لروسيا بإجلاء آلاف المدنيين في ظل تقدم قوات كييف.