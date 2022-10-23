مصرع طيارَين في حادث تحطم مقاتلة روسية في جنوب سيبيريا

أكدت وزارة الطوارئ بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة "سو 30" خلال طلعة تدريبية في إركوتسك

أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية اصطدمت بمنزل من طابقين خلال طلعة تدريبية في مقاطعة إركوتسك بشرق روسيا، مما أدى إلى مصرع طيارين، مضيفة أنه "لم تقع إصابات بين سكان المنزل".

وقال حاكم منطقة إيركوتسك الروسية، إيغور كوبزيف على تلغرام "سقطت طائرة من طراز سوخوي على منزل من طابقين في إيركوتسك"، فيما أكدت ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن خدمات الإنقاذ أن مقاتلة من طراز سوخوي-30 تحطّمت خلال رحلة تدريبية.

ومن جهتها، أكدت وزارة الطوارئ بمصرع طيارين في تحطم مقاتلة "سو 30" خلال طلعة تدريبية في إركوتسك، منوهة بأن الحادث وقع في منطقة نوفو لينينو، وأضافت أن "الطائرة تحطمت على منزل ذي طابقين، وتبلغ مساحة الحريق جراء التحطم 200 متر مربع"، حسب موقع إرتي بالعربي.