اوكرانيا تعتبر تصريحات شويغو عن "قنبلة قذرة" "سخيفة" و"خطيرة"

وزير الدفاع الروسي أجرى اربع مكالمات بيوم واحد مع نظرائه الامريكي والفرنسي والبريطاني والتركي

نفت كييف اليوم الأحد التخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، وذلك بعد توجيه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لها بأنها تنوي اللجوء إلى هذا السلاح خلال مشاورات هاتفية مع نظرائه الأميركي والفرنسي والتركي والبريطاني.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "اكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا استخدام ’قنبلة قذرة’ هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة"

وكان شويغو صرح خلال المكالمة التي أجراها مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو والتي بحث بها الوضع في أوكرانيا بأن السلطات الأوكرانية تميل بشكل ثابث الى مزيد من التصعيد.

كما أبدى شويغو مخاوفه من استفزازات أوكرانية محتملة من ضمنها استخدام "قنبلة قذرة"، هذا في إشارة إلى السلاح النووي المنخفض القوة، أو ربما احتمال ضرب سد مائي في خيرسون قد يغرق المدينة برمتها، وذلك من أجل إلقاء اللوم على القوات الروسية.

واجرى شويغو محادثات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في أوكرنيا حيث أجرى في يوم واحد محادثات مع نظرائه الأميركي والفرنسي والبريطاني والتركي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وكرر شويغو مخاوفه حول استخدام كييف "قنبلة قذره" مع نظرائه الأميركي والبريطاني.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان أن شويغو أعرب عن مخاوف من أن "يستعمل الأوكرانيون قنبلة قذرة على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا".وأشار سيباستيان لوكورنو إلى أن "فرنسا (ترفض) أي شكل من أشكال التصعيد، ولا سيما النووي"، مشددا على تصميمها على "المساهمة في حلّ سلمي للنزاع إلى جانب حلفائها".