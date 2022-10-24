تقرير: إسرائيل تزوّد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة لمهاجمة الطائرات الإيرانية المسيّرة

تابع المستشار موضحًا أن الطائرات الإيرانية بدون طيار لم يتم تطويرها من الأساس لضرب أوكرانيا

في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا التذمّر من عدم استعداد إسرائيل تزويدها بأنظمة دفاع جوي، وإنما فقط بأنظمة إنذار، كشفت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤول أوكراني أن إسرائيل تزوّد أوكرانيا بمعلومات مخابراتية ضرورية لإسقاط المسيّرات الإيرانية، التي تطلقها روسيا من أراضيها، وفق ما جاء في موقع كان الإسرائيلي.

صرّح مستشار لوزير الدفاع الأوكراني للصحيفة أن إسرائيل برفضها مساعدة أوكرانيا، تضيّع فرصة لممارسة التعامل مع تهديد الطائرات بدون طيار الإيرانية على أراضيها. وتابع المستشار موضحًا أن الطائرات الإيرانية بدون طيار لم يتم تطويرها من الأساس لضرب أوكرانيا – التي باتت ساحة لاختبار نقاط ضعف تلك المسيّرات، وأنه عاجلاً أم آجلاً - سيستخدمها الإيرانيون ضد إسرائيل.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الثلاثاء، اعتراضه لـ 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من نوع كاميكاز، فوق منطقة ميكولاييف. أفادت تقارير في الولايات المتحدة أن مدربين عسكريين من إيران وصلوا إلى شبه جزيرة القرم يوم الجمعة للمساعدة في تشغيل الطائرات بدون طيار.

وفي غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية في طهران إدانة شديدة لدعوة فرنسا وألمانيا وبريطانيا للأمم المتحدة للتحقيق في استخدام روسيا لطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، خلال هجماتها في أوكرانيا.

أشارت تقارير إسرائيلية في السابق إلى أن أوكرانيا طلبت من إسرائيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن تقديم إيران الدعم للجيش الروسي. وسبق أن اتهم مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون طهران ببيع مئات الطائرات المسيرة لموسكو التي تستخدم في هجماتها على أهداف أوكرانية.

من جانبها، نفت موسكو وطهران بشدة الأربعاء، في ختام جلسة مغلقة لمجلس الأمن وجود أي شراكة بشأن هذه الطائرات وهي من طراز شاهد-136 وشاهد-131.