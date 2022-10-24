وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد لوزير الدفاع الأوكراني أن إسرائيل مستعدة لإنشاء منظومة إنذار مبكر

وأعرب بيني غانتس، عن خالص تعازيه في خسائر الأرواح والأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها الشعب الأوكراني

أكد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن إسرائيل مستعدة لإنشاء منظومة إنذار مبكر، وجدد رفض بلاده لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأعرب بيني غانتس، عن خالص تعازيه في خسائر الأرواح والأزمة الإنسانية الشديدة التي يعاني منها الشعب الأوكراني نتيجة الحرب، مؤكدا وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا واستعدادها لمواصلة دعم أوكرانيا من جانب حماية السكان وإنقاذ الأرواح.

كما اتفق الجانبان، على إجراء حوار فوري بين مستويات المهنة بهدف مساعدة إسرائيل في توفير أنظمة الإنذار المدني، بالإضافة إلى البقاء على اتصال في الأسابيع المقبلة ومناقشة القضايا الأخرى المطروحة.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي قد صرح الأربعاء الماضي، أثناء حضوره لقاءً في مقر القيادة الأمنية - الكيريا بتل أبيب مع سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، بأن إسرائيل ستواصل دعم أوكرانيا والوقوف إلى جانب الغرب، لكنه أوضح أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز صباح اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤول أوكراني أن إسرائيل تزوّد أوكرانيا بمعلومات مخابراتية ضرورية لإسقاط المسيّرات الإيرانية، التي تطلقها روسيا من أراضيها، وفق ما جاء في موقع كان الإسرائيلي.