الرئيس الأوكراني يقول إن المساعدة التي حصلت عليها روسيا من ايران "تهديد وجودي"

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي خلال كلمة مسجلة في مؤتمر "هآرتس للديموقراطية" إن المساعدة الايرانية التي تتلقاها روسيا هي "تهديد وجودي"، مشددا على أن إسرائيل "تخشى الكرملين"، ولذلك لا تستجيب لطلبات أوكرانيا لتوفير أجهزة دفاعية جوية لها.

ووجة زيلنسكي انتقادات لإسرائيل والتي بحسب رأيه "لا تساعد أوكرانيا بشكل عملي" وقال إن أوكرانيا كان يمكنها الدفاع عن مجالها الجوي عندما بدأت الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة. وقال "هذا التحالف بين روسيا وايران لم يكن يؤتي ثماره إن اتخذ سياسيكم قرارا في حينه بخصوص الحل الذي طلبناه".

وأضاف زيلنسكي :"يوجد لي سؤال لكم، كيف تدفع روسيا لايران برأيكم؟ هل ايران معنية بالحصول على النقود؟ أنا أعتقد لا. لكن ايران معنية بتلقي مساعدات روسية لبرنامجها النووي. على ما يبدو هذا ما يعنيه التحالف بين روسيا وايران".

وأضاف زيلنسكي وقال :"إنه في كل مرة نناقش الإرهاب الروسي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، نتحدث أيضا عن شركائنا الذين يساعدون أو قادرين على مساعدتنا للدفاع عن أجوائنا. للأسف ، الكلمات ’إسرائيل’ أو ’إسرائيلي’ - لا تسمع في مثل هذه المناسبات".

وشدد الرئيس الأوكراني إنه "لا يوجد لدينا الآن أنظمة دفاعية جوية من الصواريخ العصرية والفعالة التي يمكن أن تحمي أجوائنا من تهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ- لروسيا كان لن يكون دافع الآن للذهاب لايران وأن يعرضوا لهم أمورا بالمقابل".

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس كان أجرى مكالمة مع وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف، موضحا له إن إسرائيل لن تتمكن من توفير أنظمة أسلحة الى أوكرانيا. وعبر غانتس عن تعازيه على الضحايا البشرية التي خسرتها أوكرانيا معبرا عن أسفه عن الازمة الأنسانية التي تعاني منها البلاد.

وشدد على وقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا والجهود الإنسانية التي تبذلها إسرائيل حتى الآن بالمساعدة، وأيضا عبر عن استعداد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لمواصلة ودعم اوكرانيا من جانب حماية السكان المدنيين وإنقاذ الأرواح. مع ذلك شدد غانتس على وجود قيود تشغيلية بسببها إسرائيل غير قادرة على توفير الأسلحة.