وصول الرئيس الألماني إلى كييف في زيارة مفاجئة: "سنواصل دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وماليا وإنسانيا"

"رسالتي إلى الأوكرانيين: يمكنكم الاعتماد على ألمانيا! سنواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا وماليًا وإنسانيًا"

قال المتحدث باسم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إن "الرئيس وصل إلى كييف في زيارة مفاجئة، اليوم الثلاثاء"وقال "رسالتي إلى الأوكرانيين: يمكنكم الاعتماد على ألمانيا! سنواصل دعم أوكرانيا عسكريًا وسياسيًا وماليًا وإنسانيًا".

وأكد المتحدث"أتطلع إلى لقائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف ومع الناس في شمال البلاد، حيث أريد الحصول على فكرة عن حياتهم في خضم الحرب"وتابع: "كلما زاد عدد الرعايات، كان من الأسهل اجتياز الشتاء وبناء مستقبل أوروبي معا".

وبحسب المتحدث "قبل لقاء فولوديمير زيلينسكي، سيذهب فرانك فالتر شتاينماير إلى بلدة كورجوكيوا الصغيرة (في شمال البلاد، بالقرب من الحدود البيلاروسية)، التي احتلتها القوات الروسية"

وقال المتحدث وسيقدم الرئيس الألماني المساعدة للبلدية من أجل البنية التحتية للطاقة، كما سيتولى فرانك فالتر شتاينماير إدارة الرعاية مع الرئيس الأوكراني لشبكة توأمة المدن الألمانية والأوكرانية.

وكان البرلمان الألماني قد صادق، الجمعة المنصرمة، على تمويل لانقاذ الحكومة بقيمة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمعالجة أزمة الطاقة بهدف حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.وكان البرلمان الألماني قد صوت في وقت سابق على تعليق ما يسمى "مكابح الديون" في البلاد.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز، قد أمر في وقت سابق، بتمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في البلاد حتى شهر أبريل/نيسان المقبل، لتجنيب البلاد أزمة نقص طاقة هذا الشتاء.