بينما ستستمتع القيادة الإيرانية بمشاهدة منتخبها الوطني في كأس العالم فإن الأوكرانيين سيقتلون بطائرات إيرانية

حثّ نادي كرة القدم الأوكراني شاختار دونيتسك، الفيفا يوم الاثنين، على منع إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم هذا العام، على خلفية ما يتردد من أنباء عن تزويد طهران روسيا بطائرات مسيرة تستخدم لمهاجمة مدن أوكرانية.

ودعا الرئيس التنفيذي للنادي سيرجي بالكين، إلى استبدال المنتخب الإيراني بالمنتخب الأوكراني.

في حين أن القيادة الإيرانية ستستمتع بمشاهدة منتخبها الوطني في كأس العالم، فإن الأوكرانيين سيقتلون بطائرات إيرانية بدون طيار وصواريخ إيرانية"، كتب بالكين على فيسبوك.

على الرغم من نفي طهران مرارًا وتكرارًا أنها تزود الجيش الروسي بطائرات كاميكازي بدون طيار تُستخدم في ضربات جماعية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، فقد أكدت واشنطن قيام أفراد إيرانيين بتدريب القوات الروسية على استخدام الطائرات بدون طيار.

وقال بالكين "دعا شاختار الفيفا والمجتمع الدولي بأسره إلى منع المنتخب الإيراني على الفور من اللعب في كأس العالم بسبب مشاركة البلاد المباشرة في الهجمات الإرهابية على الأوكرانيين".

وأضاف أن أوكرانيا "أثبتت أنها جديرة بالمشاركة" في المونديال ويجب أن تحل مكان إيران في الحدث الرياضي الذي ينطلق في قطر في 20 من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال المسؤول في إشارة إلى فوز أوكرانيا على اسكتلندا 3-1 قبل أن تخسر 1-0 أمام ويلز في حزيران/يونيو وسط الغزو الروسي المستمر للبلاد التي شهدت انضمام العديد من الرياضيين الأوكرانيين إلى الجيش.