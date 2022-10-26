بعد تقييد عمل الوكالة اليهودية: هل ستقيد روسيا عمل حركة حباد الحسيدية أيضا؟

مسؤول روسي يشير في وثيقة ان نشاط حركة حباد في أوكرانيا يعتبر كارثة

مستوى التوتر بين روسيا وإسرائيل يتصاعد، حيث زعم مسؤول روسي في وثيقة نشرها في وسائل إعلام روسيا أن أنشطة حركة "حباد" الحسيدية اليهودية في أوكرانيا لا يقل عن كونه كارثة.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" في الوثيقة التي اعدها مساعد رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ذكر إنه يمكن إجراء عملية ’نزع الشيطنة" لأوكرانيا’- وتضمنت تعابير قاسية ضد نشاط حركة حباد. وذكر خلالها أن أعضاء الحركة طائفة تدعو للتفوق على باقي الأعراق الأخرى. اعتبرت حركة حباد-روسيا أن هذه التصريحات تعتبر فرية، ويخشون من أن تؤدي الى تقييد خطواتهم في البلاد ومضايقتهم خلال أنشطتهم.

وتبدو هذه التصريحات كتصعيد في التوتر بين إسرائيل وروسيا والذي بدأ منذ الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن بدأت بالفعل مع بداية الحرب خطوات شديدة تهدف الى وقف نشاط الوكالة اليهودية في روسا. نشاط هاتين المؤسستين- حباد والوكالة اليهودية، تعتبر في روسيا أحيانا تدخلا أجنبيا بالجالية اليهودية في البلاد.