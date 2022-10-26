English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

استعدادًا للمعركة: روسيا تجري تدريبات على قدراتها النووية

i24news

دقيقة 2
يترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء وفود مؤتمر رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS) عبر رابط فيديو في الكرملين في موسكو في 26 أكتوبر 2022.
Alexei Babushkin / SPUTNIK / AFPيترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا مع رؤساء وفود مؤتمر رؤساء وكالات الأمن والاستخبارات في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS) عبر رابط فيديو في الكرملين في موسكو في 26 أكتوبر 2022.

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن المناورات النووية تجرى من أجل الاستعداد لهجوم نووي محتمل من قبل العدو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالإشراف بنفسه على سلسلة تدريبات فيما يتعلق بقدرات البلاد النووية الاستراتيجية، عل ما أفادت وكالة الأنباء الروسية الحكومية.

Video poster

يأتي التدريب في إطار المحافظة على تأهيل القوات الخاصة، وسط استمرار انسداد أفاق التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. من جهته قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن المناورات النووية تجرى من أجل الاستعداد لهجوم نووي محتمل من قبل العدو.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بنيتها إجراء سلسلة تدريبات معينة، والتي من المتوقع أن تشتمل على اختبار الصواريخ الباليستية. 

وأكد الناطق بلسان سلاح الج باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي أن "الولايات المتحدة تلقت إخطارًا بالأمر، ومثلما أكدنا في السابق، فذلك تدريب سنوي تجريه روسيا". وأضاف "روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح والتزاماتها بالشفافية، ولذا أصدرت هذا الإعلان أيضًا".

وبعثت روسيا برسالة إلى الصين والهند بشأن مخاوفها من استخدام محتمل من جانب أوكرانيا لقنبلة نووية وهو الأمر الذي يواصل الكرملين ترديده أمام المجتمع الدولي، في محاولة لدفعه الى اتخاذ تدبير فعال وفق ما قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على ما أفادت صحيفة معريف.

من جانبها تنفي أوكرانيا بشدة صحة ما تروّج له موسكو وتعتبره حجة تستخدمها روسيا لتصعيد العمليات الحربية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق