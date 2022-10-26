استعدادًا للمعركة: روسيا تجري تدريبات على قدراتها النووية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن المناورات النووية تجرى من أجل الاستعداد لهجوم نووي محتمل من قبل العدو

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بالإشراف بنفسه على سلسلة تدريبات فيما يتعلق بقدرات البلاد النووية الاستراتيجية، عل ما أفادت وكالة الأنباء الروسية الحكومية.

يأتي التدريب في إطار المحافظة على تأهيل القوات الخاصة، وسط استمرار انسداد أفاق التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا. من جهته قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن المناورات النووية تجرى من أجل الاستعداد لهجوم نووي محتمل من قبل العدو.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس إن موسكو أبلغت الولايات المتحدة بنيتها إجراء سلسلة تدريبات معينة، والتي من المتوقع أن تشتمل على اختبار الصواريخ الباليستية.

وأكد الناطق بلسان سلاح الج باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي أن "الولايات المتحدة تلقت إخطارًا بالأمر، ومثلما أكدنا في السابق، فذلك تدريب سنوي تجريه روسيا". وأضاف "روسيا تفي بالتزاماتها المتعلقة بالحد من التسلح والتزاماتها بالشفافية، ولذا أصدرت هذا الإعلان أيضًا".

وبعثت روسيا برسالة إلى الصين والهند بشأن مخاوفها من استخدام محتمل من جانب أوكرانيا لقنبلة نووية وهو الأمر الذي يواصل الكرملين ترديده أمام المجتمع الدولي، في محاولة لدفعه الى اتخاذ تدبير فعال وفق ما قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على ما أفادت صحيفة معريف.

من جانبها تنفي أوكرانيا بشدة صحة ما تروّج له موسكو وتعتبره حجة تستخدمها روسيا لتصعيد العمليات الحربية.