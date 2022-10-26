مستشار الرئيس الأوكراني لـ i24NEWS: إيران تساعد روسيا على "إتقان" التكنولوجيا النووية

مستشار زيلنسكي:"من المهم أن نظهر أن إسرائيل هي التي تثبت أن إيران متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد أوكرانيا"

قال المستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع قناة i24NEWSK "من المهم أن نظهر أن إسرائيل هي التي تثبت أن إيران متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد أوكرانيا" وسلط الضوء على أهمية الدعم الإسرائيلي في الحرب التي تشنها روسيا، واتهم موسكو بمساعدة إيران على إتقان التكنولوجيا النووية".

و قال بودولياك: "من المهم أن نظهر أن إسرائيل هي التي تثبت أن إيران متورطة بشكل مباشر في الحرب ضد أوكرانيا" مشيرًا إلى أنه ، على حد علمه، "سيعرض هرتسوغ صورًا ومقاطع فيديو تؤكد أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية" كما وحث على "أن على المجتمع الدولي أن بفعل ما يجب فعله مع إيران لأنها تصعد الصراع في أوكرانيا".

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "روسيا تبحث عن أي فرصة لتغيير مسار عمليتها العسكرية بطريقة ما"، مشيرًا إلى أن إحدى تلك الفرص تمثلت في مساعدة إيران.

وأكد بودولياك"هناك شيء يجب القيام به على المستوى اللوجستي ، وعلى مستوى تدمير الإنتاج في إيران ، وعلى مستوى العقوبات ، لأننا بحاجة إلى التخلص من إيران".

وأصر المسؤول الكبير على أهمية "التعليق النشط" لإسرائيل على مشاركة إيران ، وسلط الضوء على أن هزيمة روسيا ستعني وجودًا أكثر استقرارًا لإسرائيل"كما ألمح إلى فكرة أن جزءًا من العلاقة الروسية الإيرانية يتألف من تعاون موسكو مع برنامج طهران النووي.

وقال بودولوياك: "لدى زيلينسكي معلومات معينة من المخابرات الأوكرانية تشير بوضوح إلى علاقات روسيا بإيران، وتحديداً فيما يتعلق بمسألة التعاون النووي" وتابع"نحن نتفهم أن هذا ليس نوويًا للأغراض السلمية، وروسيا بالكاد تخفي أنها تساعد إيران في إتقان تكنولوجيا الأسلحة النووية.

وأشار بودولياك إلى الادعاء بأنه "حملة إعلامية" بهدف "إخافة المجتمعات الغربية للضغط على أوكرانيا" للتفاوض و "الوفاء بالإنذار الروسي".وقال"لا يوجد أي سبب على الإطلاق لأوكرانيا لاستخدام أي قنبلة" قذرة "أو" غير قذرة "على أراضيها" وقال لـ i24NEWS "إنه غير ملائم من وجهة نظر بيئية ومن وجهة نظر سمعة".