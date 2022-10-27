الرئيس الاسرائيلي يرد على انتقادات اوكرانيا:"هناك أمور من الناحية الاستراتيجية لا يمكننا توفيرها"

كما هاجم الرئيس الاسرائيلي ايران وقال ان "النظام الايراني يشكل خطرا على العالم بأسره ويقوض استقراره"

تطرق الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في مقابلة له مع شبكة "سي ان ان" الى المساعدة الإسرائيلية الى اوكرانيا، وقال إنه "توجد أمور من ناحية استراتيجية وتقنية لا يمكننا توفيرها، بكل ما يرتبط بمواجهة المسيرات الايرانية ، نحن بالتأكيد نقوم بتحليل الوضع".

وأوضح هرتسوغ :"عملنا بنشاط حول المساعدة المدنية للأوكرانيين بتوفير استجابة ما بعد الصدمة والصدمات، وفرنا عدد من المنتجات ’غير المميتة’ عرضنا على الحكومة مساعدة بأنظمة الكشف المبكر من الصواريخ والطائرات المسيرة ضد المجتمعات المدنية" وأشار الى أن إسرائيل تدعم سيادة أوكرانيا على كافة اراضيها. وإضاف:"بقدر ما يمكننا التوجه مع وسائل غير -مميته. سنقوم بذلك".

كما تطرق هرتسوغ الى تقدم ايران بالحصول على سلاح نووي وقال :"يوجد آلاف المواطنين الايرانيين الذين يعانون من التنكيل، المضايقات ، الاعتقالات والقتل من جانب النظام المجرم والوحشي، هم يتظاهرون من أجل حقوق مدنية وحريات، ولنيل حقهم الانساني للحرية والاستقلال، والنظام الايراني يقمعهم".

وأضاف :"حاليا يتقدم نحو البرنامج النووي، وهو يشكل خطرا على المنطقة كلها وعلى العالم، أي دليل إضافي يحتاجه العالم فعلا لفهم أن ايران هي الدولة الأخطر على النظام العالمي واستقراره؟".