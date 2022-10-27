السفير الروسي لدى إسرائيل:"على إسرائيل ألا تقلق بشأن العلاقات المتناميةبين موسكو وإيران"

أكد أناتولي فيكتوروف على أن "علاقاتنا مع طهران ليست معادية لإسرائيل"، مضيفا أنها "ستستمر"

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الخميس، إن "إسرائيل لا يجب أن تقلق بشأن علاقات موسكو المتنامية مع إيران"ووعد بأن "روسيا ليست ضد إسرائيل وأنها تأخذ في الحسبان، كما هو الحال في حالات أخرى، الحساسيات الأمنية للبلاد"بحسب مقابلة له مع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان".

وأكد أناتولي فيكتوروف على أن "علاقاتنا مع طهران ليست معادية لإسرائيل"، مضيفا أنها "ستستمر"

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي انتقد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين المنصرم ، الحياد الذي اتخذته إسرائيل منذ غزو روسيا لبلاده، والذي سمح على حد قوله بـ "تحالف" بين موسكو وطهران مع تسليم طائرات مسيرة إيرانية للجيش الروسي، جاءت تصريحاته في مداخلة في مؤتمر نظمته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليومية، في إشارة إلى دعم إسرائيل لروسيا، والتي طلبها مرارًا وتكرارًا.

وعلى مدار الأشهر القليلة المنصرمة، زودت إيران روسيا بمئات الطائرات بدون طيار لاستخدامها في القتال مع أوكرانيا وتفيد التقارير أنها تعتزم تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية أيضًا.