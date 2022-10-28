الحرب في أوكرانيا: روسيا أكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط، 41 ألفا منهم منتشرون في أوكرانيا"

الرئيس الروسي "يجب فعل كل شيء لضمان تحسين وتطوير القوات المسلحة في وقت قصي"

مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ، إن بلاده استكملت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط خلال ما يزيد قليلاً عن شهر"مضيفا أن "41 ألفًا منهم منتشرون بالفعل في وحدات عسكرية في أوكرانيا"

وأكد وزير الدفاع الروسي على أنه "لا توجد مهام إضافية مخطط لها" ، مشيرا إلى أن روسيا لا تخطط لحشد المزيد من جنود الاحتياط والمدنيين في المستقبل القريب" وتابع "روسيا تواصل تجنيد المتطوعين والجنود المتعاقدين".

وبحسب الوزير ، يجري تدريب 218 ألفًا من جنود الاحتياط في القواعد العسكرية الروسية، وينتشر 41 ألفًا في وحدات عسكرية تقاتل في أوكرانيا ، و 41 ألفًا آخرين في منطقة الصراع لكنهم ما زالوا في التدريب"

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قال "أود أن أشكر كل من التحق بالقوات المسلحة. أريد أن أشكرهم على وفائهم بالواجب وعلى وطنيتهم ​​وعلى عزمهم الراسخ في الدفاع عن وطننا روسيا، وهذا يعني منزلهم وعائلتهم ومواطنينا وشعبنا"، وتابع:"يجب فعل كل شيء لضمان تحسين وتطوير القوات المسلحة في وقت قصي".

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن في 21 من سبتمبر/أيلول المنصرم ، عن حشد 300 ألف جندي احتياطي، مدني، لتعزيز الخطوط العسكرية الروسية، فيما أجبر الجيش الأوكراني القوات الروسية على التراجع في عدة مناطق من الجبهة ، لا سيما في الشمال الشرقي والجنوب.

وقد أدى الإعلان إلى نزوح حشد يصعب تحديده من الروس الذين فروا من البلاد خوفًا من إرسالهم للقتال.كما طالبت روسيا بضم المناطق الأربع في شرق وجنوب أوكرانيا حيث يقع خط الجبهة بالكامل تقريبًا.