الخارجية الأوكرانية تطالب إيران بوقف تزويد موسكو بالأسلحة "فورا"

دميترو:"طالبت إيران بالتوقف فورًا عن إرسال أسلحة إلى روسيا تُستخدم لقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية أساسية"

في أول اتصال هاتفيّ بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، منذ اتهام كييف روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لضرب مدن أوكرانية، طالب دميترو كوليبا إيران بالتوقف "فورًا" عن تزويد موسكو بالأسلحة.

وكتب كوليبا في تغريدة على حسابه على تويتر "تلقّيتُ اليوم اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، طالبتُ خلاله إيران بالتوقف فورًا عن إرسال أسلحة إلى روسيا تُستخدم لقتل مدنيين وتدمير بنى تحتية أساسية في أوكرانيا".