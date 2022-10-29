الأمين العام للأمم المتحدة يطالب "جميع الأطراف" ببذل جهود لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

أكد ستيفان دوجاريك، "نحن لا نقلل من شأن التحديات لكننا نعلم أنه يمكن التغلب عليها"

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "أنطونيو غوتيريش، دعا جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لتمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية مشددا في الوقت نفسه على ضرورة رفع "الحواجز" بسرعة أمام الصادرات الروسية.

وقال ستيفان دوجاريك، في بيان له إن "المدة الأولية للاتفاق بشأن الصادرات الأوكرانية "هي 120 يوما ويمكن تمديدها تلقائيا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر إذا لم يعترض أي طرف"، مضيفا "ندعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد لتجديد مبادرة البحر الأسود وتنفيذ كلا الاتفاقين بالكامل، بما في ذلك الإزالة الصريحة لأي عوائق متبقية أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".

وأكد ستيفان دوجاريك، "نحن لا نقلل من شأن التحديات لكننا نعلم أنه يمكن التغلب عليها"، مشددا على أن "الحكومات وشركات الشحن البحري وتجار الحبوب والأسمدة والمزارعين في كل أنحاء العالم يحتاجون إلى إيضاح" الأمور.

وكان اتفاق البحر الأسود الذي وقّع في 22 تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة، قد حدّد إجراءات لمدة 120 يوما لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما علقت بسبب الحرب.

وسمح هذا الإتفاق بتصدير نحو 9 ملايين طن من الحبوب وخففت حدة الأزمة الغذائية العالمية التي سببتها الحرب، غير أن الشكوك حيال تمديد الاتفاق أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

وينص اتفاق ثان وقّع في 22 تموز/يوليو، على تسهيل الصادرات الروسية، لكن موسكو تشكو عدم قدرتها على بيع إنتاجها وأسمدتها بسبب عقوبات غربية تؤثر خصوصا في القطاعين المالي واللوجستي.