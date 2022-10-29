البحرية الروسية تؤكد إسقاط كل المسيّرات التي هاجمت سيفاستوبول

وذكرت سلطات المدينة في وقت لاحق أنه تم إغلاق الميناء "موقتا" أمام القوارب والعبارات.

أكدت السلطات في القرم، التي ضمّتها موسكو اليوم السبت، بأنه تم بنجاح "صد" و"إسقاط" كل المسيّرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول في شبه الجزيرة.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف على تلغرام "اليوم منذ الساعة 04,40 صباحا وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول هجمات بمسيّرات... تم إسقاط كل المسيّرات".

وذكرت سلطات المدينة في وقت لاحق أنه تم إغلاق الميناء "موقتا" أمام القوارب والعبارات.

وكان ميخائيل رازفوجايف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، على تلغرام أن "سفنا تابعة لأسطول البحر الأسود تصد مسيّرة في خليج سيباستوبول... لم تُستهدف أي منشأة في المدينة. الوضع تحت السيطرة".

وذكرت سلطات المدينة في وقت لاحق أنه تم إغلاق الميناء "موقتا" أمام القوارب والعبارات.

ويأتي الإعلان الأخير فيما تواصل القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم مضاد لاستعادة أراض تحتلها روسيا في جنوب البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن عن ضم بلاده لمناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا، وقال "سندافع عن أرضنا بكل قوتنا وبكل إمكانياتنا".

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتبرغ، أن الحلف لن يعترف أبدا بضم روسيا مناطق أوكرانية وأضاف أن "روسيا استولت بشكل غير قانوني على منطقة بحجم البرتغال تقريبا عبر قوة السلاح من الأراضي الأوكرانية".