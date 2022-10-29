روسيا تتهم بريطانيا بالضلوع في انفجارات خط أنابيب غاز نورد ستريم

"أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن "التحضير لهذا العمل العدائي وتدريب عسكريين نفذّهما متخصصون بريطانيون

قام الجيش الروسي، اليوم السبت، بتوجيه إتهامات إلى لندن بالضلوع في انفجارات خط أنابيب غاز نورد ستريم، كما اتهم أوكرانيا وبريطانيا بتنفيذ هجوم بمسيّرات استهدف أسطوله في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ما تسبب في "أضرار طفيفة" في إحدى السفن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر التلغرام، إن "التحضير لهذا العمل العدائي وتدريب عسكريين في المركز الأوكراني ال73 للعمليات البحرية الخاصة، نفذّهما متخصصون بريطانيون مقرهم في أوتشاكوف في منطقة ميكولايف الأوكرانية". وهذه السفن كانت تشارك في حماية قوافل تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب موسكو.