تقرير: اوكرانيا طلبت من الولايات المتحدة اقناع إسرائيل بأن تقدم لها مساعدة عسكرية

المحاولات الاوكرانية للحصول على مساعدة عسكرية إسرائيلية لا زالت متواصلة

على خلفية التقارير عن استمرار وصول شحنات الأسلحة من ايران إلى الجيش الروسي، صرح مسؤولون أوكرانيون بأنه بسبب مساعدة ايران لروسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، يجب إقناع إسرائيل التخلي عن موقفها عدم تقديم مساعدة عسكرية إلى كييف. وفي غضون ذلك، صرح السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفجين كورنيتشوك إنه اجتمع مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدس وطلب منه محاولة إقناع إسرائيل لتوفير مساعدات عسكرية إلى كييف، جاء هذا نقلا عن موقع "ذي هيل".

ونقل التقرير عن مسؤولين أوكرانيين قولهم أنهم يريدون مواصلة ممارسة الضغوطات على إدارة بايدن، لمضاعفة الضغوطات على إسرائيل، والتي أدانت الغزو الروسي ضد أوكرانيا وقدمت لها مساعدات إنسانية، لكنها رغم ذلك، تتجنب تقديم مساعدة عسكرية لها. المسؤولون قالوا إن على إدارة بايدن أداء دور في الضغوطات على إسرائيل. ويرجع ذلك،بحسب سفير أوكرانيا لدى إسرائيل لأن "الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تصغي إسرائيل اليها" وأضاف كونيتشوك إن "العلاقات مع إسرائيل تقدمت خلال الأشهر الأخيرة في عدة مواضيع تقنية ترتبط بالدفاع. بما يشمل نظام تحذير متقدم يساعد بالتحذير من الهجمات الصاروخية".

وذكر التقرير أنه خلال الاجتماع بين كورنشوك والسفير الأمريكي لدى إسرائيل تحدثا عن "وسائل الدعم المختلفة" وبحسبه "نحن نحتاج الى تغيير الاتجاه الرئيسي الذي يحول الموقف الإسرائيلي المختلف عن باقي العالم الديموقراطي، وأن يكون لدينا المزيد من التعاون التقني والعسكري". وطالب السفير الأوكراني بأن تقوم إدارة بايدن بالفحص كيف تطبق إسرائيل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا.

وتطرق السفير الى الانتخابات الاسرائيلية وقال "هذه الانتخابات الخامسة في غضون اربع سنوات، عدم الاستقرار السياسي هو عامل رئيسي بالقدرة للضغط على الحكومة لتلقي معدات دفاعية من الصواريخ وأنظمة دفاعية جوية لكييف".