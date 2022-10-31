الأمم المتحدة وأوكرانيا تمضيان قدما في صفقة الحبوب على الرغم من انسحاب روسيا

السفن الستة عشر المقصودة في إطار المبادرة الجديدة هذه تشمل 12 سفينة تغادر من أوكرانيا وأربعة تصل إلى البلاد

اتفقت الأمم المتحدة وأوكرانيا وتركيا يوم الأحد على شحن 16 سفينة في إطار مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يوم الاثنين، وسط استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

السفن الستة عشر المقصودة في إطار المبادرة الجديدة هذه تشمل 12 سفينة تغادر من أوكرانيا وأربعة تصل إلى البلاد.

وفقًا لإجراءات مركز التنسيق المشترك، فإنه يتوجب على جميع المشاركين التنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية بموجب المبادرة.

وقالت لجنة التنسيق المشتركة في بيان يوم الأحد إنه على الرغم من أن روسيا قررت تعليق مشاركتها في المبادرة، فإنها ستمضي في التواصل مع وفدي الأمم المتحدة وتركيا بشأن القضايا العاجلة وكذلك التعاون عن بعد.

في 22 تموز/يوليو، وقّعت روسيا وأوكرانيا بشكل منفصل وثيقة في اسطنبول مع تركيا والأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا لضمان الإمدادات للأسواق العالمية وسط الصراع الروسي الأوكراني المستمر.