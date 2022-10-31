اسرائيل تدفع تسهيلات دخول أحفاد يهود روس هربوا من التجنيد الإلزامي

بموجب قانون العودة لهذه المجموعة لا توجد امكانية للهجرة الى إسرائيل بموجب قانون العودة

افادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل تسعى الى دفع تسهيلات لدخول مواطنين روس الى أراضيها من الجيل الرابع لليهود، والذين يوجد لديهم أقرباء في إسرائيل، وحتى أنه لا يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بموجب قانون العودة. وذلك على خلفية رغبة روس كثر الهرب من بلادهم بعد قرار التجنيد الالزامي للحرب في أوكرانيا، الذي بدأ الشهر الماضي.

وفي النقاش الذي جرى بداية الشهر في سكرتارية الحكومة- بمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية، القضاء والمالية- تقرر بأن أحفاد اليهود الذين يصلون من روسيا سيتمكنون من المكوث في إسرائيل ما دامت الحرب مستمرة. واتفق أيضا بأن يقوم كل من ’سلطة السكان والهجرة’ ومنظمة ’نتيف’ بصياغة مخطط يسهل من دخولهم إلى إسرائيل.

وبموجب ملخص النقاش الذي جرى برئاسة سكرتير الحكومة، شالوم شلومو، يمكن أن يتم تمديد تأشيرة السائح التي ستمنح للروس من المجموعة التي يدور عليها الحديث بـ30 يوما شهريا، ووافق المشاركون انه لن يمنح للروس من أبناء الجيل الرابع لليهود تصريح عمل. مع ذلك اتفق بأن تتبع سياسة لعدم تطبيق التعليمات على الذين يشغلون روس لا يوجد لديهم تأشيره، بصورة تشبه السياسة المتبعة اليوم مع الأوكرانيين الذين يتواجدون في البلاد، وسيتم دراسة الأمر بصورة تتناسب مع تطور الحرب.

للملخص لا يوجد شرعية قضائية لقرار حكومة، لكنه قرار إداري يلزم الوزارات. ووفقا لديوان رئيس الحكومة، القرار مقبول على ممثلي الوزارات التي حضرت النقاش، بمن فيهم المدير العام لسلطة السكان تومير موسكوفيتش، الخاضع لوزيرة الداخلية آييلت شاكيد والمسؤول عن تطبيق سياسة الهجرة.

مع ذلك، في الممارسة العملية القرار يثير خلافات بين السلطات المختلفة، حيث ان منظمة ’ناتيف’ المسؤولة عن فحص استحقاق الهجرة للمواطنين الذين يصلون من دول الاتحاد السوفياتي السابق- ويقولون ان القرار اتخذ وانهم مستعدين لتطبيقه، في حين نفى مكتب الوزيرة شاكيد اتخاذ قرار تمديد تأشيرات السياحة من روسيا- من بينهم أبناء الجيل الرابع لليهود-الى ما بعد فترة الثلاثة أشهر المعتادة.