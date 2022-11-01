الرئيس الروسي يؤكد لنظيره التركي أنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن اتفاق الحبوب

أضاف الكرملين في البيان، "بعد ذلك فقط يمكننا إعادة النظر في استئناف العمل" في إطار اتفاق الحبوب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء، أنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.

وبحسب ما أوضح الكرملين، فإن "بوتين اعتبر خلال مكالمة هاتفية مع إردوغان، أنه من "الضروري الحصول من كييف على ضمانات حقيقية بالاحترام الصارم لاتفاقات اسطنبول، خصوصا ألا يستخدم الممر الإنساني لأغراض عسكرية".

وأضاف الكرملين في البيان، "بعد ذلك فقط يمكننا إعادة النظر في استئناف العمل" في إطار اتفاق الحبوب.

من جهته، أثار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مسألة الاتفاق خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع نظيره التركي خلوصي أكار، وهي المكالمة الثانية في 48 ساعة للمسؤولَين، وفق بيان للجيش الروسي.

كذلك، تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر الهاتف مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، مطالبا كذلك بـ"ضمانات موثوقة" للسماح باستئناف اتفاق الحبوب.