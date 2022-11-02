روسيا تؤكد استئناف مشاركتها في الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق"

أكدت روسيا اليوم الاربعاء، استئناف مشاركتها فى الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي "ضمانات خطية" من اوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام "تعتبر روسيا أن الضمانات التي تلقتها حتى الآن تبدو كافية وتستأنف تنفيذ الاتفاق". علقت موسكو مشاركتها السبت بعد هجوم استهدف أسطولها في شبه جزيرة القرم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس الثلاثاء، لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، أنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.