تقرير: روسيا أبلغت إسرائيل بأنها سترد إذا نقلت أسلحة إلى أوكرانيا

روسيا سترد إذا وصلت أوكرانيا صواريخ دفاع جوي إسرائيلية الصنع أو صواريخ أخرى، إما بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة

أفادت القناة 13 نقلا عن قناة إيران الدولية، الموالية للمعارضة الإيرانية، اليوم (الجمعة)، أن روسيا أبلغت إسرائيل بأنها سترد إذا وصلت أوكرانيا صواريخ دفاع جوي إسرائيلية الصنع أو صواريخ اعتراضية أخرى، إما بشكل مباشر أو عبر دول ثالثة، وفق ما أفاد مسؤولان مطلعان على "السياسة الروسية".

وفي السياق، صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، بأن ما يقرب من 4.5 مليون أوكراني قد تركوا بدون كهرباء بعد الهجمات الروسية. كما تم فصل محطة الطاقة النووية في مدينة زابوريجيا عن شبكة الكهرباء بعد أن ألحق القصف أضرارا بخطوط الجهد العالي المتبقية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس إن كييف "تدين بشدة" عمليات "تهجير" سكان مناطق زابوريجيا وخاصة خيرسون حيث تنفذ روسيا "عمليات تهجير قسري" وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى تطبيق القوات الروسية "عمليات تهجير جماعي قسري للسكان" من منطقة خيرسون، تحديدا من سكادوفسك وكاخوفكا إلى شبه جزيرة القرم أو إلى روسيا. وأضافت أن "روسيا تُقدم على عمليات مماثلة في مناطق زابوريجيا ولوغانسك ودونيتسك وكذلك في شبه جزيرة القرم".

وقالت الوزارة الأوكرانية إن عمليات التهجير هذه مصحوبة بـ"نهب مؤسسات صناعية وثقافية وتعليمية وطبية، فضلا عن منازل وشقق خاصة"، إضافة إلى رواج "معلومات مقلقة يجري تداولها أيضا حول زرع ألغام في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية ما قد يتسبب في كارثة إنسانية واسعة النطاق".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة روسيا وفرض عقوبات جديدة عليها وزيادة الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا على استعادة "الأراضي التي تحتلها" روسيا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء المنتخب بنيامين نتنياهو صرح عشية الانتخابات للكنيست، في مقابلة مع صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية، إنه إذا عاد من جديد إلى مكتب رئيس الوزراء، فإنه سيدرس إمكانية توريد أسلحة لأوكرانيا.