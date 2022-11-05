مصرع 13 شخصا جراء حريق في مقهى في مدينة كوستروما الروسية

أكد حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف عبر تطبيق تلغرام أن "بحسب المعلومات الأولى، تسبب الحريق بسقوط 13 ضحيّة"

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم السبت، أن 13 شخصًا لقوا حثفهم إثر حريق اندلع في مقهى في مدينة كوستروما الروسية، على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو.

وأكد حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف عبر تطبيق تلغرام أن "بحسب المعلومات الأولى، تسبب الحريق بسقوط 13 ضحيّة"، موضحا أن الحريق الذي اندلع في مقهى "بوليغون" ليل الجمعة السبت، أُخمد صباحًا، مشيرًا إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح.

وفي نفس السياق، أعلنت أجهزة الطوارئ، أن "الحريق أتى على مساحة 3500 متر مربع"، كما نقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة قوله إنه "تمّ إجلاء 250 شخصًا من المبنى الذي شبّ فيه الحريق ليلًا".