وزير الخارجية الإيراني يقر لأول مرة أن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة

وقال عبد اللهيان : "قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا"

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، لأول مرة، أن "بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة"، وفي إعترافه أصرّ على أن "النقل جاء قبل حرب موسكو على أوكرانيا التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في قصف كييف".

وقال عبد اللهيان للصحفيين بعد اجتماع في طهران: "قدمنا عددا محدودا من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا"، مشيرا إلى أن إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، قائلا: "إيران لا تزال ملتزمة بوقف الصراع"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها. إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أكدت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن القوات الروسية أطلقت ما لا يقل عن 10 طائرات دون طيار إيرانية من طراز "شهد -136" فوق المدينة من أراضي شبه جزيرة القرم، تزامنا مع احتفال آلاف الإسرائيليين بالعام اليهودي الجديد في مدينة أومان الأوكرانية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، طلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بالتوقف إيران "فورًا" عن تزويد موسكو بالأسلحة.

ونفت طهران أكثر من مرة إرسالها أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب المشتعلة في أوكرانيا.