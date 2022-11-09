تقرير: روسيا تمنح إيران 140 مليون يورو وأسلحة غربية مقابل المسيّرات

"هذه الأسلحة كانت جزءاً من شحنة معدّات عسكرية بريطانية وأميركية مخصصة للجيش الأوكراني"

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصدر أمني قوله إن روسيا منحت إيران 140 مليون يورو، وأسلحة بريطانية وأميركية تم الاستيلاء عليها في أوكرانيا، مقابل عشرات الطائرات المسيّرة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وأكد المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أن "طائرة عسكرية روسية نقلت سراً المبلغ النقدي و3 نماذج من الذخيرة عبارة عن "صاروخ بريطاني مضاد للدبابات من طراز (NLAW)، وصاروخ أميركي مضاد للدبابات من طراز (Javelin)، وصاروخ (Stinger) مضاد للطائرات" إلى مطار في طهران في الساعات الأولى من صباح 20 أغسطس/آب.

وبحسب التقرير، فإن "هذه الأسلحة كانت جزءاً من شحنة معدّات عسكرية بريطانية وأميركية مخصصة للجيش الأوكراني"، والتي "سقطت في أيدي الروس"، وأشار المصدر الأمني إلى أن تلك "الأسلحة قد تمنح الحرس الثوري الإيراني القدرة على دراسة التكنولوجيا الغربية وربما نسخها".

وأوضح المصدر الأمني إلى احتمالية عمل إيران على "هندسة تلك الأسلحة عكسياً، واستخدامها في حروبها المستقبلية"، مردفا أن "إيران زودت روسيا بأكثر من 160 مسيّرة، بما في ذلك 100 مسيرة من طراز (شاهد 136)".

وتابع المصدر ذاته، أنه "جرى الاتفاق بين طهران وموسكو على صفقة أخرى للمسيّرات بقيمة 200 مليون يورو خلال الأيام الماضية"، مضيفاً أن ذلك "يعني أنه سيكون هناك إمدادات كبيرة أخرى من الطائرات المسيّرة من إيران قريباً".

ووفقا للتقرير فإن "إيران نفت مزاعم نقل صواريخ باليستية إلى روسيا ووصفتها بأنها كاذبة تماماً"، على الرغم من أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كشف أن "بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة"..