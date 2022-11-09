وزير الدفاع الروسي شويغو يقضي بسحب القوات عبر نهر دنيبرو

أوعز وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ببدء عملية سحب القوات عبر نهر دنيبر لتنظيم خطوط الدفاع على حدود النهر.

أوعز وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، ببدء عملية سحب القوات عبر نهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية.

وقال شويغو على التلفزيون "نفّذوا انسحاب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقرّ بأنه ليس قرارًا "سهلًا".

سيرجي سوروفيكين، قائد القوات الروسية في أوكرانيا، اقترح تنظيم الدفاع على طول الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، بموافقة شويغو.

ستنسحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى للنهر، بما في ذلك من خيرسون.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من وفاة نائب رئيس منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، كيريل ستريموسوف، في حادث سيارة.

كان ستريموسوف، 45 عامًا، أحد كبار المسؤولين في أوكرانيا الذين دعموا هجوم موسكو.

وأكد مساعد ستريموسوف في حديث لوكالة فرانس برس وفاته.

وقال المساعد "أؤكد وفاة كيريل سيرجيفيتش" ، مشيرًا إلى ستريموسوف باسمه الأول وعائلته.

ووصف فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم خيرسون المعيّن من قبل روسيا وفاته بأنها "مأساوية" قائلا إن سيارته تعرضت لحادث في المنطقة.

وصف سالدو ستريموسوف بأنه من "ألمع" الأشخاص الذين عرفهم، وقال إنه ترك وراءه خمسة أطفال، وكان بانتظار الطفل السادس قريبًا.

نظمت القوات الروسية منذ أسابيع إجلاءً لسكان خيرسون إلى روسيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو، وهو ما ندّدت به كييف ووصفته بأنه ترحيل جماعي.