توقع موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء

حوالي 4.5 مليون لاجئ أوكراني مسجلين حاليًا في إطار مخططات حماية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا

مع اقتراب فصل الشتاء ووسط الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، تتوقع دول أوروبا الشرقية موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين التي قامت بإعادة فتح مراكز الاستقبال وإعادة تخزين الإمدادات الغذائية.

يُعتقد أن حوالي 6.9 مليون شخص نازحون داخليًا في أوكرانيا، وغالبًا ما يعيشون في ظروف قاسية.

وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 4.5 مليون لاجئ أوكراني مسجلين حاليًا في إطار مخططات حماية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وكثير منهم في دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة للدولة المحتلة - سلوفاكيا وبولندا والمجر ورومانيا.

بعد زيادة أولية في أعقاب الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير، انخفض عدد اللاجئين الفارين غربًا من أوكرانيا في أواخر الربيع. في حين لم يكن هناك ارتفاع كبير في الأعداد طوال الخريف، تقول الجمعيات الخيرية إنها ترى علامات على زيادة الحركة عبر الحدود، مما دفعها إلى تكثيف الاستعدادات.

رداً على استفسار i24NEWS، قالت الدكتورة حنا شيلست، مديرة البرامج الأمنية في مجلس السياسة الخارجية ، "لم نسمع عن أشخاص يفرون بالفعل، لكن من المحتمل أن يفعلوا ذلك."

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"هناك زيادة محسوسة ومتوقعة في الأعداد" قال رومان دوهوفيتش منسق المساعدات في مدينة كوسيتش في شرق سلوفاكيا "إنها ترتفع حاليا بنسبة 15 في المائة".

"يتم استدعاؤنا من قبل أشخاص يقيمون بالفعل في كوسيتش ويبحثون عن سكن لأفراد الأسرة والمعارف الذين ما زالوا في أوكرانيا."

تتوقع خطة الطوارئ في سلوفاكيا تدفقاً محتملاً لما يصل إلى 700000 شخص من أولئك الذين نزحوا داخلياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بسبب انخفاض درجات الحرارة واستمرار القتال العنيف في شرق وجنوب أوكرانيا.

في المجر، قفز عدد الوافدين يوميًا إلى محطة قطار زاهوني القريبة من الحدود مع أوكرانيا بمقدار عشرة أضعاف إلى ما يصل إلى 500 منذ تكثيف القصف الروسي للمدن الأوكرانية.

قالت صوفيا دوبيس لوكسكي، المتحدثة باسم منظمة المعونة الكنسية الإصلاحية المجرية وهي جمعية تعمل على الحدود: "يتم حاليًا إيواء عدد كبير من النازحين (الأوكرانيين) داخليًا بشكل مؤقت في ظروف غير مناسبة لفصل الشتاء. كما أن تصعيد النزاع المتزايد يمثل أيضًا خطرًا". "يتم استدعاؤنا من قبل أشخاص يقيمون بالفعل في كوسيتش ويبحثون عن سكن لأفراد الأسرة والمعارف الذين ما زالوا في أوكرانيا."