توقع موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين مع اقتراب فصل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء ووسط الهجمات الروسية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، تتوقع دول أوروبا الشرقية موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين التي قامت بإعادة فتح مراكز الاستقبال وإعادة تخزين الإمدادات الغذائية.

يُعتقد أن حوالي 6.9 مليون شخص نازحون داخليًا في أوكرانيا، وغالبًا ما يعيشون في ظروف قاسية.

وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن حوالي 4.5 مليون لاجئ أوكراني مسجلين حاليًا في إطار مخططات حماية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وكثير منهم في دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة للدولة المحتلة - سلوفاكيا وبولندا والمجر ورومانيا.

بعد زيادة أولية في أعقاب الهجوم الروسي في 24 شباط/ فبراير، انخفض عدد اللاجئين الفارين غربًا من أوكرانيا في أواخر الربيع. في حين لم يكن هناك ارتفاع كبير في الأعداد طوال الخريف، تقول الجمعيات الخيرية إنها ترى علامات على زيادة الحركة عبر الحدود، مما دفعها إلى تكثيف الاستعدادات.

رداً على استفسار i24NEWS، قالت الدكتورة حنا شيلست، مديرة البرامج الأمنية في مجلس السياسة الخارجية ، "لم نسمع عن أشخاص يفرون بالفعل، لكن من المحتمل أن يفعلوا ذلك."