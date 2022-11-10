الجنود الجرحى الأوكرانيون يتلقون العلاج في إسرائيل

إيخيلوف:" نحن نعرف كيف نعيد تأهيل ضحايا بتر الصدمة. نواجههم في حروبنا. : "لكن في حالتهم ، الأمر أكثر تعقيدًا".

يجد الجنود الأوكرانيون الذين أصيبوا بجروح خطيرة في الحرب العلاج في إسرائيل، وهي جزء من المساعدات الإنسانية التي تقدمها إسرائيل مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرها التاسع

مجموعة من 20 جنديًا أوكرانيًا مسجلة حاليًا في برنامج إعادة تأهيل في مستشفى إسرائيلي، ليسوا قلقين بشأن كسب الحرب ولكن أكثر من قلقهم بشأن استعادة قدراتهم.

وفي السياق قال جندي أوكراني فيكتور كابلون( 43 عاما) فقد ذراعه اليمنى في مايو /أيار المنصرم على جبهة خاركيف لـ i24NEWS:"في أوكرانيا، هناك محترفون جيدون في معالجة الجرحى ،لكن ليس هناك ما يكفي منهم للجميع" وتابع "قد يستمر هذا الألم الوهمي إلى الأبد".

ومن جهته قال أوليج بينكوفسكي(47 عاما) وهو جندي مظلي فقد النصف السفلي من ذراعه اليمنى من جراء قصف بقذائف الهاون على جبهة دونباس، في مايو/أيار المنصرم"الناس هنا جادون بشأن عملهم. لقد وضعوا أرواحهم فيه" وتابع"يبدو أن كل ما يأتي من السماء يطلق الكثير من الطاقة. قوة الانفجار أعظم، إنه يضر بالجهاز العصبي والأوعية الدموية، وإمدادات الدم ، والأنسجة الرخوة".

وأشار بينكوفسكي إلى أن هذه ستكون "المرة الأولى التي يرتدي فيها جزء اصطناعي من الجسم، والذي اقترحه الطبيب على أنه خطاف"قال: "إذا حصلت على طرف صناعي يسمح لي بالمشاركة في عمل عسكري، فسأعود للقتال"..

تم إدخال كل من كابلون وبنكوفسكي في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب (وسط إسرائيل) الشهر المنصرم.

وبحسب الجنرال الأمريكي مارك ميلي، أحدث تقدير لعدد الضحايا خلال الحرب الروسية في أوكرانيا بلغ 100 ألف قتيلو جريح من الجانبين، وهو أعلى تقدير قدمه مسؤول غربي حتى الآن لكن لم يتسن التأكد من مصدر مستقل.

وكانت إسرائيل قد أرسلت مع بداية الحرب 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا، بما في ذلك 17 طنًا من المعدات الطبية والأدوية، من بين إمدادات أخرى. في مارس/أذار المنصرم، وافتتح الأطباء الإسرائيليون مستشفى ميدانيًا في غرب أوكرانيا حيث ساعدوا الفارين من الحرب.

بحلول الوقت الذي أُغلق فيه مستشفى "النجم الساطع" ، كان المستشفى قد عالج أكثر من 6000 مريض وأنجب طفلًا واحدًا على الأقل.

ومع ذلك، اتهمت الحكومة الأوكرانية إسرائيل بعدم القيام بما يكفي لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، مشيرة إلى نقص المساعدات العسكرية المرسلة. وبينما أدانت إسرائيل الغزو الروسي، امتنعت عن إرسال دعم عسكري، متعللةً بقلقها من التعاون مع موسكو في سوريا.

على الرغم من تردد إسرائيل في التورط في الحرب عسكريا، تواصل تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة الإنسانية ، بما في ذلك داخل حدودها.

وقالت مديرة قسم إعادة التأهيل في مستشفى إيخيلوف الدكتورة آنا ساجينا، "نحن نعرف كيف نعيد تأهيل ضحايا بتر الصدمة. نواجههم في حروبنا. : "لكن في حالتهم ، الأمر أكثر تعقيدًا".