روسيا تكمل انسحابها من خيرسون وأوكرانيا ترحب وتصفه بأنه "نصر مهم"

"أوكرانيا تسطر نصراً مهمًا آخر في الوقت الحالي وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر".

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنها أكملت انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، في ما قال وزير الخارجية الأوكراني "أوكرانيا تسطر نصراً مهمًا آخر في الوقت الحالي وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان على أن "نقل وحدات القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو قد اكتمل"وأضاف "لم تُترك وحدة واحدة من المعدات العسكرية أو الأسلحة على الضفة اليمنى (الغربية). عبر جميع الجنود الروس إلى الضفة اليسرى" ، مشيرة إلى أن "روسيا لم تتكبد أي خسائر في الأفراد أو المعدات أثناء الانسحاب"

وفي السياق بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون، وهي مدينة رئيسية في جنوب البلاد، الجمعة بعد انسحاب القوات الروسية، وكتبت وزارة الدفاع الأوكرانية على فيسبوك "خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. هناك وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة"، ودعت الجنود الروس المتبقين إلى "الاستسلام على الفور".

ومن جهته قال عضو المجلس الإقليمي لخيرسون في أوكرانيا سيرهي خلان ، إن "عددا كبيرا من الجنود الروس غرقوا أثناء محاولتهم الهروب من خيرسون، بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية وكانوا يحاولون الاختباء".

إنه ثالث تراجع روسي رئيسي في الحرب، والأول الذي ينطوي على التخلي عن مثل هذه المدينة الكبيرة المحتلة. وخرجت القوات الروسية في مارس آذار من ضواحي العاصمة كييف وطُردت من منطقة خاركيف الشمالية الشرقية في سبتمبر/ أيلول المنصرم