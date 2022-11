سلطنة عمان تدعو لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار والمفاوضات السلمية

أكدت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، أن الوزير بدر البوسعيدي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا حول الغزو الروسي المستمر لبلاده.

وقالت الوزراة في بيان لها، إن "الاتصال تناول تأكيد أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار"، كما تناول الجانبان علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والحرص المتبادل على تنميتها، حسب موقع الخليج أون لاين.