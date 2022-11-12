سلطنة عمان تدعو لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار والمفاوضات السلمية

قالت الوزراة، إن "الاتصال تناول تأكيد أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية "

أكدت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت، أن الوزير بدر البوسعيدي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا حول الغزو الروسي المستمر لبلاده.

وقالت الوزراة في بيان لها، إن "الاتصال تناول تأكيد أهمية الدبلوماسية والاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار"، كما تناول الجانبان علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والحرص المتبادل على تنميتها، حسب موقع الخليج أون لاين.

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وكانت سلطنة عمان، قد دعت في أكثر من مناسبة لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية، بشكل سلمي وعبر الحوار، مشيرة إلى استعدادها للتوسط بشأن ذلك.

والتقى النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنينكو، مع رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في رواندا.

ودعا كورنينكو رئيس مجلس الشورى العماني إلى مساهمة بلاده في إعادة إعمار المناطق الأوكرانية التي تضررت بسبب الحرب الروسية التي بدأت في فبراير/شباط الماضي.