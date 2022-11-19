سوناك يلتقي بزيلينسكي: سنزوّد كييف بحزمة دفاع جوي ضد المسيّرات الإيرانية

تشمل الحزمة مدافع مضادة للطائرات وأنظمة رادار ومعدات أخرى ستساعد الأوكرانيين على محاربة الطائرات بدون طيار

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد زيارته الأولى لأوكرانيا التقى خلالها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انّ بلاده ستزود أوكرانيا بحزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار).

ستشمل الحزمة مدافع مضادة للطائرات وأنظمة رادار ومعدات أخرى ستساعد الأوكرانيين على محاربة الطائرات بدون طيار التي زودتها إيران لروسيا.

وقال سوناك: "مع حزمة الدفاع الجوي ، نقوم بزيادة الدعم الإنساني في أوكرانيا لفصل الشتاء الصعب. وقال زيلينسكي "خلال الاجتماع ناقشنا قضايا من أهمها بالنسبة لدولنا وللأمن العالمي".

وكتب زيلينسكي على تلغرام اليوم: "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى"، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.

ووأضاف "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي". وأضاف: "معاً نحن أقوى، وسوف نحقق النتائج المرجوة".

من جهته قال سوناك إن بريطانيا ستواصل دعم كييف في حربها مع روسيا "حتى تحقق السلام". وقال أمام زيلينسكي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية: "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف إلى جانبكم حتى تحقق أوكرانيا السلام والأمن اللذين تحتاج إليهما وتستحقهما".